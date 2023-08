Trini revela que le gustaría escribir un libro inspirado en Gran Hermano y tiene hasta posible nombre

Trinidad Cerda se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano Chile, quien no logró superar la preferencia del público por Constanza Capelli y Jennifer Galvarini.

La tripulante de cabina abandonó la casa más famosa del mundo con un 94%, superando el récord establecido la semana pasada por Viviana Acevedo (93%).

En conversación con CHV Noticias, se refirió a la repercusión que tuvo su paso por el reality show, lo que se ha visto reflejado en una serie de memes que circulan en redes sociales.

“Me encantan los memes que me han mandado”, reconoció la joven, quien también admitió que “me vi sobrepasada por algunos conflictos y eso, finalmente, terminó en mi expulsión. Soy la segunda más votada en todo Gran Hermano en Sudamérica“.

La vida de Trini después de Gran Hermano

La actriz y tripulante de cabina cuenta cómo ha cambiado su vida después de su estadía en Gran Hermano Chile, indicando que “estoy con jetlag súper importante producto del mismo programa, el horario se dio vuelta y no he dormido mucho”.

“He estado muy enfocada en estar con las personas, conversando con los medios, aceptando todas las invitaciones. En eso estoy por ahora, lo que venga después… Manténganse conectados”, señaló.

La ex participante sostuvo que “ahora no tengo ningún vuelo, ya renuncié y no sé cuándo pueda volver a volar. Ojalá Dios quiera que pueda volver en algún momento, pero ahora mismo tengo la opción de decir qué quiero hacer”.

Trinidad Cerda: “Quiero escribir un libro”

En ese sentido, reveló que le gustaría entrar en el mundo de la literatura y escribir una novela inspirada en su paso por el reality.

“Quiero escribir un libro, quiero tomar esta experiencia y transformarla en una novela con todo lo que yo viví antes. Sí, quiero hacerlo”, adelantó.

Al respecto, explicó que “tomé un curso de dramaturgia y literatura después de haber estudiado actuación, entonces por qué no plasmar todos estos conocimientos y empezar a escribir”.

“El hecho de haber estado en Gran Hermano fue súper novelístico, los detalles de las historias como ellos iban contándolo, las cosas que pasaban en la casa. Es un programa súper intenso, violento y fuerte, yo no sabía en lo que estaba hasta que empezamos a jugarlo”, agregó.

Incluso, adelantó cuál sería el nombre de esta eventual publicación literaria: “Hola, soy Trini”.

