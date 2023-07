“¿Más funado de lo que estoy?”: Trini y Seba protagonizaron intensa pelea que dejó a Coni en jaque

Una tensa discusión alteró los ánimos nuevamente en Gran Hermano Chile. Pero en esta ocasión, estuvo protagonizada por Trini y Seba, luego que ella increpara a su compañero por lanzarle un cojín y despertarla asustada. “No me despertí, no me tirí cojines, no me hablí, no me busquí, no me tentí”, le reclamó la jugadora, mientras que él le explicó que “quería tirarlo en la cama y no le achunté, perdón”. Esto no quedó ahí, ya que luego la auxiliar de vuelo fue a la cocina para prepararle un té a Bambino y preguntar cuánto faltaba para que el pan estuviese listo. Seba intervino y se llevó una tajante respuesta: “Este reality no es como el que tú entraste y te van a funar al 100%. Lejos de importarle, él aseguró que “me da lo mismo… ¿más funado de lo que estoy? No me puede interesar menos”, y fue donde estaba Coni para comentar lo ocurrido.