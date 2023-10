“¿Cómo lo haces?”: Trinidad Cerda vivió ataque de risa tras punzante pregunta a JC Rodríguez

Un divertido momento vivió Trinidad Cerda este lunes, cuando la ex jugadora de Gran Hermano Chile, durante su primera visita al programa Contigo en la Mañana.

La tripulante de cabina fue invitada para hablar sobre la reciente pelea entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini.

En ese contexto, el conductor del matinal, Julio César Rodríguez, preguntó: “Trini, ¿crees que va a ser capaz (Coni) de seguir adelante después de ser un grupo tan unido?”.

Ataque de risa de Trini en vivo

Luego de lo anterior, la ex participante realizó un particular comentario al animador de televisión.

“Querido Julio César, qué loco verte acá después de tantos días en la pantalla. Quiero preguntarte primero, ¿cómo lo haces?“, preguntó Cerda, haciendo referencia a la participación Rodríguez tanto en el matinal como en el estelar de Chilevisión.

“Es una pregunta que me hago yo y todo Chile, con mucha admiración te lo pregunto”, agregó después la joven.

Ante esto, el conductor del espacio matutino respondió: “no puedo comentar mi secreto”, a lo que ella afirmó “sabía que no querías revelarlo, pero te ves muy bien”.

“Lo sé… estoy en mi mejor momento”, añadió el animador, desatando el ataque de risa de Trinidad.

Los conductores debieron pausar las preguntas ante las carcajadas de la ex jugadora. “Le dio ataque de risa a la Trini. Oye, pero te ríes y la situación es dramática, si está la embarrada en la casa“, comentó Monserrat Álvarez.

“Es que es muy gracioso. Si no me pongo a llorar, me pongo a reír“, concluyó Trini.

Revisa el momento acá:

Síguenos en