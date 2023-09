“Siempre dije que me gustaba”: Trinidad lamenta no estar junto a Fede Farrell en Gran Hermano

En un nuevo capítulo de Espiando la Casa mientras en el reality show están de fiesta, Trinidad Cerda comentó su tristeza ante la llegada de Fede Farrell cuando ella no está dentro de la casa-estudio. “Me da lata (…) siempre dije que me gustaba el Fede“, expresó la ex participante. Asimismo, la tripulante de cabina reclamó que sus peticiones para Gran Hermano calzan perfectamente con la entrada del argentino. “Chiquillos empieza mi campaña“, dijo riendo Trini respecto al repechaje.