Mamá de Trinidad se emocionó tras confesión de su hija: “La verdad te hace libre y nadie más va a especular”

“Yo nací con otro género, chiquillos”. Así contó Trinidad Cerda su gran verdad en Gran Hermano Chile, revelación que impactó a sus compañeros y a los espectadores el pasado martes.

La actriz y tripulante de cabina se emocionó hasta las lágrimas al descargarse, algo que también se repitió con su madre, Carolina Baeza, quien vivió todo desde su casa.

Precisamente, una de las personas más importantes que tiene la jugadora reconoció que “siempre estaba expectante. Sabía que la confesión iba a venir en algún minuto”.

“Pero sabía cuándo y siempre le pedí a Dios que la guiara a hacerlo en el momento preciso para que llegara al corazón de la gente, que es lo que ella quería”, agregó.

En conversación con Las Últimas Noticias, la familiar de la mujer de 34 años, indicó que mientras escuchaba a su hija “me sentí muy orgullosa y obviamente lloraba con hipo”.

“Era un llanto de por fin soltar esto que tenía adentro. Todo lo que dijo en el programa me lo comentó previamente a mí. Me gustaría darles las gracias a todos por sus mensajes de amor. He llorado todo el día de emoción”, añadió.

“La verdad te hace libre”

Consultada sobre si cree que Trinidad se sacó un peso de encima, Carolina afirmó que “sí. Ahora es libre y eso lo agradezco desde el fondo de mi corazón. La verdad te hace libre. Y con esta libertad, nadie más va a especular. Ya cumplió su misión”.

“Yo siempre supe que la Trini era ñiñita, pero por el qué dirán, el círculo social y el peso que tiene la sociedad sobre nosotros, uno lo oculta. Pero yo siempre lo supe. No importa qué es lo que uno quiere, por eso hay que escuchar”, sostuvo.

Acerca de qué espera una vez que su hija regrese, la madre de la actriz admitió que “me da miedo su salida del reality”, aunque recalcó que “yo quiero a mi Trini que anda a pie pelado, que comparte con todo el mundo. Y sé que ella ahora es de todos, no es sólo mi Trinidad, y va a querer ayudar”.