Trinidad Cerda mostró los resultados definitivos de sus dos cirugías estéticas: “Ya puedo ir a surfear”

Trinidad Cerda mostró en redes sociales los resultados definitivos de sus cirugías estéticas: Implantes mamarios y lipoescultura de “feminización”.

Si bien la ex jugadora de Gran Hermano Chile ya había revelado a mediados de noviembre su sometimiento a ambos procedimientos, ahora se encargó de compartir una foto que da cuenta de los cambios que vivió su cuerpo.

Poco tiempo después de esas operaciones, la actriz explicó a LUN la importancia que tienen en su transición, asegurando que “es un sueño cumplido. Finalmente soy yo al 100%. Estoy completa”.

Hay que recordar que Cerda comenzó su tránsito de género desde hace 10 años, pero tal como mencionó, aún le faltaban ciertos cambios que ahora consiguió.

Entre ellos están los implantes mamarios de 375cc y la “lipoescultura de feminización”, que implicó modificaciones en su cintura, espalda y caderas.

“Esto para mí es el cierre de una transición que no siempre fue fácil, pero que ha sido muy bonita. Cuando salí de mi operación y vi mis implantes y mi cuerpo de verdad me puse a llorar. Fue muy emocionante mirarme, me siento mucho más femenina. Me puse a llorar cuando llegué al departamento. Fue muy, pero muy emocionante”, indicó al medio.

El resultado de las cirugías

Ahora, como ya mencionamos, Trini se encargó de presumir su nueva figura a través de historias en Instagram luego de recibir el alta médica.

“Estoy feliz. El doctor Esteban Torres me dio de alta. Ya puedo ir al mar a surfear… ¡Estoy muy contenta con el resultado!“, escribió la ex GH en el post.

Sumado a eso, adelantó que próximamente realizará un video con detalles del proceso, para que sus seguidores y seguidoras estén al tanto de lo que ocurrió.

Mira la foto de Trinidad Cerda acá:

