“Conquisté los corazones de mis compañeros”: Trini reveló sus razones para abandonar Gran Hermano Chile

La noche de este lunes, Trinidad Cerda sorprendió al presentar su renuncia a Gran Hermano Chile. Si bien tiene 24 horas hasta tomar una decisión definitiva, todavía quedando tiempo para anunciarla, la jugadora reveló sus motivos para abandonar el encierro. “Tengo que priorizar mi vida afuea. Me quiero ir. No quiero seguir acá, ya no puedo más“, comenzó diciendo en el confesionario. “Encuentro injusto que haya ingresado Sebastián. No hay espacio para mí en esta casa ahora. Lo intenté y me voy con la frente en alto. Conquisté los corazones de mis compañeros“, fue parte de lo que expresó, en el inédito registro de su revelación.