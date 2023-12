Trini desclasificó la reacción de Coni tras usar vestidos similares en final de Gran Hermano: “Sentí mucho…”

Constanza Capelli y Trinidad Cerda se reencontraron tras varios meses separadas durante la final de Gran Hermano, donde las ex jugadoras aparecieron con un vestido muy similar para pasar por la alfombra azul.

Allí, ambas ex participantes de Gran Hermano se lucieron con vestidos negros con transparencia apegados al cuerpo. Y mientras el de Trini tenía incrustaciones brillantes plateadas, el atuendo de Coni presentaba un tejido en color negro charol.

Tras el evidente parecido, la actriz y asistente de cabaina, en conversación con Publimetro, se refirió respecto a la reacción de Coni cuando notó que estaban vestidas casi iguales.

“Se veía hermosa. Muy linda. Sentí mucho cariño al verla tan hermosa y de hecho le hice señas desde mi asiento ‘mira, estamos parecidas’ y ella se rió y me tiró un beso. Ambas soltamos una carcajada y nos miramos con cariño”, expresó Trinidad.

A lo anterior, agregó: “Yo nunca he usado transparencia, pero últimamente me he esforzado demasiado en cuidar mi cuerpo, entonces, porque no mostrarlo un poco”.

En torno al triunfo de Capelli, la ex jugadora aseguró: “La final fue muy emotiva, estoy feliz por Coni y por mis compañeros (…) No me sorprendió. Yo esperaba que el primer lugar se lo lleve uno de los que entró conmigo el primer día”.

Es importante destacar que la amistad entre Coni y Trini tuvo altos y bajos en Gran Hermano, marcando grandes conflictos, los que fueron rememorados por la bailarina días previos a su coronación como ganadora donde aseguró que “ella quería sentirse más querida que yo…”.

