Trini Cerda reveló que joven con el que vivió tenso momento en aeropuerto le pidió disculpas: “Fue invasivo”

La noche de este miércoles 13 de diciembre, Trinidad Cerda participó de un stream especial a cargo de Claudio Michaux, el cual consistirá en diez capítulos junto a diez participantes de Gran Hermano Chile.

En aquella oportunidad, la azafata además de abordar su exitoso presente que coronó con una aplaudido show en un teatro capitalino, también se refirió a un tenso momento que vivió tras su salida del reality de Chilevisión.

En concreto, el hecho ocurrió en el Aeropuerto de Santiago, cuando Cerda arribó al país tras ser eliminada del programa. Allí, un tiktoker se acercó para una improvisada entrevista y le reveló por por primera vez el abultado porcentaje de votación que obtuvo, el cual llegó al 94%.

Trinidad Cerda: “Me han llegado mensajes pidiendo disculpas”

“No puede recibir información”, dijo una productora al comunicador. Sin embargo, aquello no impidió que la actriz escuchara la frase y, en consecuencia, se borrara su sonrisa de la cara por la cifra que se convertiría en récord en la edición nacional.

Ahora, Trinidad habló por primera vez del episodio: “Los últimos días, hasta ayer u hoy, me han llegado muchos mensajes pidiéndome disculpas. ‘Trini, te pido disculpas por lo que te escribí arriba (en el chat). No lo hice con mala intención, pero estaba viendo el reality…’”.

A lo anterior, aseguró que respondió: “Está todo bien, mi amor, dejemos eso atrás”. Y fue en ese contexto cuando reveló que el joven que hizo la entrevista antes mencionada le escribió para pedir disculpas.

Joven le pidió disculpas: “Hizo un acto tan lindo y genuino”

“Una de las personas que me escribió, y no sé si está viendo esto en vivo, fue el chiquillo que me recibió en el aeropuerto. Me escribió ayer”, contó en exclusiva a Michaux. “¿La persona que te recibió dijo una pesadez?”, le preguntó.

“No dijo una pesadez pero me dijo el porcentaje y fue un poco invasivo (…). Él me pide disculpas y hace un acto tan lindo y genuino de decir ‘Trini, tenías razón, me equivoqué”, relató.

“No debí haber ido al aeropuerto a decirte el porcentaje de esa manera, haber sido tan invasivo’ y qué lindo lo que hizo porque cierra para él también un ciclo y decir ‘no era lo que había que hacer’“, cerró Cerda.

Mira el stream con Trinidad Cerda a continuación:

Síguenos en