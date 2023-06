La sincera confesión de Trinidad en Gran Hermano: Rompió en llanto tras pregunta de Diana Bolocco

Trinidad Cerda rompió en llanto este jueves en Gran Hermano Chile, luego que Jorge no la salvara de la placa de nominación. Si bien valoró las palabras del líder de la semana, no fue hasta que conversó con Diana Bolocco cuando no pudo contener las lágrimas. “¿Te has arrepentido de entrar al reality?”, preguntó la animadora del programa, ante lo cual la jugadora responde que sí. Sin embargo, no alcanzó a decir sus motivos y se quebró frente a sus compañeros.