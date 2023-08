“¿A mí me conocen ya?”: La petición de Trini a Seba que podría estar al límite en Gran Hermano Chile

Durante una conversación de Trini y Seba, donde este último dijo ser bisexual porque, según su criterio, todos en la casa lo son, la tripulante de cabina aprovechó el momento y le realizó una consulta que podría estar al límite de lo permitido en Gran Hermano Chile. “Háblame con los ojos, no me digas nada, porque no se puede decir, pero ¿le está yendo bien afuera al reality?”, le preguntó. “Pero cómo me dices a mí si he estado todos los días contigo”, respondió. “¿A mí me conocen ya?”, insistió Trini, ante lo que el productor de eventos guardó silencio, pero realizó un importante gesto con la mirada y su cabeza. “Claro”, respondió.