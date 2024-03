Trinidad Cerda confesó por qué se va de Chile: “No sé lo que me espera”

Trinidad Cerda anunció durante la tarde de este domingo que se va del país y decidió compartir con sus seguidores de Instagram los motivos que la llevaron a emprender este viaje.

La ex participante de Top Chef VIP no quiso revelar detalles de su destino, sin embargo sí compartió imágenes de su despedida en el aeropuerto, donde estuvo acompañada por su madre y Gonzalo, su pareja.

¿Qué dijo Trinidad Cerda?

La influencer realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde comentó: “No, no voy a encerrarme a un reality (por ahora). No, no me voy de vacaciones y no, tampoco sé que es lo que me espera del otro lado”.

Cerda publicó una imagen de ella dentro del avión, donde sostiene su equipaje de mano, por lo que agregó: “Decidí sacarme todo el peso y viajar con una pequeña mochila y mi computador para terminar mi libro. Aun así me tome meses viajando por islas, pueblos y escuchando idiomas distintos en diferentes continentes”.

La joven además le hizo una promesa a sus seguidores: “Pocas veces en la vida me he sentido tan emocionada y excitada por algo, éste sin duda es el comienzo de un gran viaje. Una gran aventura sola conmigo, pero quiero que me acompañes, te voy a mostrar todo”.

A pesar de que Trinidad Cerda no reveló detalles sobre su destino , sí decidió compartir una reflexión sobre la soledad en sus historias: “Quienes no están en mi vida, les deseo felicidad, pero los suelto aún así exista sangre entre nosotros o un pasado confuso que nos distanció, ellos ya no me corresponden”.

Finalmente, la ex participante de Top Chef Vip sentenció: “Aprendí que sola lo paso bien, me encanta. Que tengo pocos amigos, pero buenos, amigos que son familia, que amo. Mi mamá me habló de una soledad distinta y aunque últimamente lo que menos he hecho es estar sola, es algo que aprendí, quizás con dolor al principio, pero finalmente hoy tengo valor y coraje para hacer una pequeña mochila e irme”.

Revisa la publicación de Instagram:

