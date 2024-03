La nueva vida de Trinidad de la Noi: Regresó a Chile tras separación y 5 años en Nueva York

Trinidad de la Noi retornó a Chile, aunque esta vez ya no se trata de una visita: La modelo llegó para quedarse, puesto que varios cambios en su vida modificaron su forma de ver las cosas.

Ella atravesó una separación, de la cual hasta el momento ha revelado muy poco. “Por proyectos de vida distintos“, es parte de lo que comentó acerca de lo que habría generado el quiebre del vínculo amoroso.

Sin embargo, de fondo habían emociones muy poderosas que la hicieron regresar. Ella extrañaba intensamente a sus seres queridos y también a su país de origen: Chile.

De la Noi: “Estar en Chile es lo que me hace feliz”

“Echaba muchísimo de menos a mi familia, amigos, a mi red de apoyo y por eso volví. Estoy feliz, recuperando mi vida, con mucho trabajo y vida social“, fue parte de lo que comentó a LUN sobre su nuevo comienzo.

“Soy una persona demasiado emocional y para mí lo más importante es tener salud mental, la familia, los amigos y eso me estaba pesando mucho. Hace tres años que lo estaba pasando muy mal. Me veía en el espejo y no me reconocía y eso me pasó porque estaba sola. Me faltaba mi red de apoyo”, sinceró.

“Acá no me siento sola nunca y eso es lo más importante. Allá (fuera del país) me empecé a poner muy triste no tenía ganas de salir de la casa y eso no me pasa en Chile”, sumó.

Pasó por una etapa difícil

“Tener a mi red de apoyo es lo que me tiene feliz de estar de vuelta. Y además tengo mucho trabajo, no paro. Allá tenía más tiempo para echar de menos y eso fue lo que me terminó matando”, reflexionó.

“Yo entiendo y sé que hay gente que muere por vivir en Nueva York o Londres. Y la verdad es que yo lo pasé muy bien los dos primeros años, que era el plan (cuando estaba en pareja). Pero cuando me di cuenta de que esto se iba a alargar, me empecé a encerrar en una incertidumbre“, cerró.

