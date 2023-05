“Mi lugar feliz”: Trinidad Neira enterneció con romántica postal junto a Bastián Muñoz, el hijo de Kanela

Aunque tardó un par de meses en confirmarlo en redes sociales, Trinidad Neira se muestra cada vez más enamorada de su pololo, Bastián Muñoz.

Así lo ha mostrado en sus plataformas, donde la hija de Pamela Díaz ha compartido diversas postales con el hijo del vocalista de Noche de Brujas, Kanela, quien también se hace llamar con el nombre artístico de Bimza.

Con cerca de 7 meses de relación, los tórtolos cada vez se muestran más en Instagram, y prueba de ello fue la reciente fotografía que publicó Neira, en la que da cuenta del apasionado romance que viven hoy en día.

Se trata de un delicado ramo de rosas blancas que le regaló Bastián, historia a la cual sumó una imagen que se tomó junto a su pololo en el especio de un ascensor, mientras él le daba un beso en la mejilla. “Mi lugar feliz”, escribió en la storie.

“Estoy contento, están felices los cabros chicos. Son tal para cual”, expresó Kanela en un episodio de Podemos Hablar que fue emitido el mes pasado, donde además reveló su reacción al conocer esta relación entre los jóvenes.

En ese sentido, el intérprete de Me gusta todo de ti reconoció que “me lo tomé bien sorprendente, porque el Bati es muy piola y me salió músico también. Me acompaña en las giras”.

“No sé si lo puedo contar, pero a él siempre le gustó la Trini. Entonces como yo era conocido de la Pame (Díaz) y veía el Instagram, un día me lo dijo”, confesó.