Durante la noche de este sábado, Bad Bunny se transformó en la primera celebridad en llevarse la victoria en un combate en Wrestlemania, el evento más importante de la WWE.

Luego de su irrupción en el pasado Royal Rumble, el cantante fue oficializado en la cartelera oficial del espacio televisiva en una lucha en parejas, junto a su compañero Damian Priest, con quien enfrentó a The Miz y Jonn Morrison.

El combate culminó con el triunfo del puertoriqueño, quien aplicó todas técnicas y conocimientos en lucha en libre, dejando atónitos a los espectadores, incluso de Triple H.

El ex luchador de la empresa de entretenimiento elogió la presentación de Benito a través de su cuenta de Twitter.

“El rendimiento de Bad Bunny en Wrestlemania fue simplemente… impresionante. Sus meses de trabajo increíblemente duro y trabajo en preparación para su actuación, demostraron su respeto y dedicación a WWE. Realmente se ha ganado todo nuestro respeto“, escribió el histórico participante.

.@sanbenito’s performance at #WrestleMania was simply … awesome. His months of incredibly hard work and grind in preparation for his performance showed his respect and dedication to @WWE and to our fans.

He has truly earned all of our #Respect! pic.twitter.com/vcc1hb51s4

— Triple H (@TripleH) April 11, 2021