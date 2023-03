“Nuevo enemigo”: Dibujante dijo que Pedro Pascal era un “cobarde fofo” y se ganó el odio de Chile

“Chile tiene un nuevo enemigo”. Esa fue la afirmación que plasmó Rodrigo Mayorga, autor de Relatos de un chileno en Nueva York, en un video de TikTok en que se refirió a la reciente polémica que enfrenta Ethan Van Sciver contra el actor nacional Pedro Pascal.

Para comprender lo anterior, cabe remontarse al conflicto vinculado a la actriz Gina Carano, quien fue sacada de la serie The Mandalorian -protagonizada por Pascal- debido a diversos comentarios fascistas.

En específico, la actriz realizó un video en el que parecía comparar el holocausto nazi con ser republicano en la actualidad en Estados Unidos.

En ese entonces, el chileno decidió guardar silencio y esto provocó que muchos lo interpretaran como una falta de apoyo a su colega. Sin embargo, fue ella misma quien aclaró que su relación si bien se había visto afectada por diferencias políticas, después de conversar lograron limar asperezas y mantener su cariño recíproco.

Pero al parecer esto no fue suficiente para Ethan Van Sciver, dibujante de DC y Marvel, quien acudió a redes para criticar a Pascal en medio de la emisión de los Premios Oscar 2023, instancia en la que el intérprete presentó una categoría.

Fue precisamente cuando subió al escenario junto a Elizabeth Olsen, que Van Sciver comenzó su descargo y tachó al chileno de “imbécil”.

“Oh, es este imbécil. Gracias por quedarte detrás de Gina, cobarde fofo”, comentó en un tuit, el que rápidamente se llenó de comentarios de chilenos y chilenas que lo “funaron” por sus descalificativos, saliendo en defensa de Pascal.

La reacción de Ethan Van Sciver no se hizo esperar, ya que decidió hacer frente a los cuestionamientos y comparar su situación con lo que vivió Adam Levine tras su paso por el Festival de Viña 2020, por lo cual se ganó el apodo de “mañosín”.

“Parece que enojé a Chile anoche. Qué risa. Mi error”, publicó el dibujante en Twitter, continuando con un tercer post en el que mencionó directamente al cantante.

“Esto es fascinante. Supongo que estas locas turbas chilenas de Twitter atacaron a Adam Levine de Maroon 5 por no hacer un buen show hace 3 años, y ahora me ‘atacan’ a mí por decir que Pedro Pascal es un gordo cobarde que debería haber sido lo suficientemente valiente como para apoyar a Gina. La libertad de expresión de Carano”, cerró Van Sciver en torno a esta polémica.

This is fascinating. I guess these crazy Chilean twitter mobs attacked Adam Levine of Maroon 5 for not doing a good show 3 years ago, and now they're "attacking" me for saying Pedro Pascal is a fat coward who should have been brave enough to stand by Gina Carano's free speech.… https://t.co/UFtlnXAq79

