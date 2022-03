Hasta que llegó la jornada más esperada. Este jueves se emite por las pantallas de Chilevisión la gran final de la tercera temporada de El Discípulo del Chef, en que los participantes restantes tuvieron que darlo todo para poder quedarse con el reconocimiento máximo de la competencia.

Vanesa Borghi, Carlos Díaz, Yuhui Lee, Karen Bejarano y Daniela Aránguiz, se vieron las caras en esta última instancia, debiendo entre ellos enfrentar una difícil prueba para definir a los finalistas que disputarían la última prueba.

Los primeros que fueron eliminados por los chefs en esta etapa decisiva del programa, fueron Yuhui y Carlos, quedando solamente las tres representantes femeninas en el enfrentamiento que dará como resultado a la flamante ganadora y que será elegida por el público.

Lee también: Las cartas ya están echadas: El Discípulo del Chef definió a sus finalistas

Lee, quien además ya estuvo en la temporada anterior y llegó hasta la recta final, es actualmente uno de los favoritos de los televidentes, motivo por el cual su eliminación desató una serie de críticas y la molestia de los internautas, quienes no tardaron en manifestarse.

El hombre de nacionalidad china se expresó antes de dejar la cocina. “Otra vez no llego a la final… pero no importa, a mí me gusta la cocina y sigo cocinando“, dijo humildemente.

“Protesta por lo de Yuhui”, “siempre lo ven a huevo” y “la última vez pasó lo mismo“, fueron algunas de las impresiones que aparecieron en las redes sociales.

Lee también: ¡El público será jurado! Así podrás votar para elegir al ganador de la gran final de El Discípulo del Chef

Mira acá algunas de las reacciones en Twitter

UTA Yujui! Ya, pero filo, igual eres un excelente cocinero! #DiscipuloGranFinal — Ana Karina (@Snoolucy) March 11, 2022

Wn no voten, protesta por lo de yuhui #DiscipuloGranFinal — ⚘🍃 花 🍃⚘ (@miyastre) March 11, 2022

A Yuhui siempre se lo cagan… a votar por cualquiera menos carecuica #DiscipuloGranFinal — Nico ''Curas'' Ramírez (@curaaaS) March 11, 2022

Siempre ven a Yuhui a huevo, la vez pasada paso lo mismo, dejaron a la Jacky y nunca se vio avance…Pero en fin, más que prog de cocina es farandula.. #DiscipuloGranFinal — Macarena Matus (@MacarenaMatusM) March 11, 2022

#DiscipuloGranFinal tenía que ganar yujui , esta entero arreglado el programa…cambie de canal no mas .ni un brillo — José Rozas Figueroa (@JoseManuel_UC) March 11, 2022

#DiscípuloGranFinal Yuhui , mi abuelita esperaba que estuvieras entre los 3 finalistas . Pero después mi abuelita me explico: Que la vida no es justa. — enojadaconlavida (@enojadacnlavida) March 11, 2022