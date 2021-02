Sorpresa causó la doble nominación de la serie de Netflix Emily in Paris a los Globos de Oro. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer este miércoles los nominados en todas las categorías, y la serie creada por Darren Star figura en dos de ellas.

La producción, estrenada en octubre de 2020, fue nominada en la categoría Mejor actriz en una serie de televisión musical o de comedia (Lily Collins) y en Mejor serie de televisión musical o de comedia.

En Twitter, rápidamente “Emily in Paris” se hizo trending topic, siendo la mayoría de los comentarios de desconcierto.

“Claramente no la vieron”, comentó una tuitera.

La serie gozó de gran popularidad al momento de su estreno y, aunque muchos sí la vieron, no a todos les gustó. Los medios franceses, por su parte, acusaron a la producción de “caricaturizar a los franceses como arrogantes, sucios, perezosos, mezquinos y amargados”.

Emily in Paris compite en su categoría con The Flight Attendant, Schitt’s Creek, The Great y Ted Lasso.

La ceremonia de entrega de premios está programada para el domingo 28 de febrero de 2021.

Pero, claro, los entiendo. No podían incluir I May Destroy You (o Insecure, What We Do In the Shadows, Betty, Feel Good, I Hate Suzie o Never Have I Ever) porque había que darle espacio a ese pináculo de la sutileza y esa obra maestra de la actuación que es Emily in Paris.

— Juliana Abaúnza (@JulianaAbaunza) February 3, 2021