“Un sueño”: Mane Swett lanzó misterioso mensaje en medio de intento por reencontrarse con su hijo

Mane Swett no ha pasado buenos momentos durante los últimos meses. La actriz ha tenido problemas para volver a compartir con su hijo, al que no ve hace más de un año y que no ha vuelto a Chile desde que viajó con John Bowe, su padre, a fines del 2022 a Estados Unidos.

Sin embargo, en medio de su cumpleaños 45, que lo pasó en Nueva York, una pequeña luz de esperanza se activó para la intérprete para reunirse con su descendiente.

El posible reencuentro de Mane Swett con su hijo

La actriz utilizó sus redes sociales para compartir un misterioso mensaje que daría pistas sobre un probable reencuentro con su hijo, a quien no ha visto hace más de un año.

“Señal de vida. 45 años; 1 deseo“, fue parte del texto que Mane Swett puso en su cuenta de Instagram para celebrar un nuevo cumpleaños en Estados Unidos.

“Estoy tan lejos, solo puedo decirles que gracias por estar conmigo tan cerca hoy. Atesoro profundamente su cariño. Estoy sintiendo este abrazo enorme que la verdad necesitaba”, agregó en la publicación la actriz.

Cabe recordar que Mane Swett tuvo una relación con John Bowe, con quien tuvo a su único hijo. Sin embargo, por razones que se desconocen, la actriz no ha podido ver a su hijo desde que viajó a EE.UU.

Finalmente, según lo informado por la periodista Cecilia Gutiérrez en el podcast Bombastic, la actriz habría decidido irse a vivir a Nueva York para comenzar un juicio buscando traer de regreso a Chile a su descendiente.

Síguenos en