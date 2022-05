“Un verano sin ti”: Bad Bunny se convierte en el artista más escuchado de la historia en un día

Durante la jornada de este lunes 9 de mayo, el servicio de streaming Spotify comunicó que Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado de la historia en un día, superando las cifras del rapero canadiense Drake.

El Conejo Malo llegó a más de 183 millones de reproducciones con el lanzamiento de su álbum “Un verano Sin ti”, sobrepasando en casi siete millones los números que tenía al también productor discográfico.

Asimismo, el quinto álbum del cantante de 28 años y cuarto trabajo de estudio en solitario se convirtió en el más escuchado en lo que va de este 2022 en Spotify.

Las 23 canciones del interprete de trap latino, las cuales mezclan un estilo caribeño con el reggaetón, y otros sonidos como el merengue o el reggae, entraron en los 28 primeros lugares del chart.

Otro dato relevante a recordar es que Bad Bunny se convirtió en 2020 y 2021 en el músico más escuchado de Spotify en el mundo.

Además, “Un verano sin ti”, según ChartData, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en debutar en la primera posición del Billboard 200 en la historia de esa publicación, con un disco completamente en español.

Bad Bunny is the only artist to debut an all-Spanish-language album at #1 in Billboard 200 history (@sanbenito).

— chart data (@chartdata) May 6, 2022