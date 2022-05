“Yo toda la noche”: Los memes y reacciones que dejó el nuevo álbum de Bad Bunny

A las 00:00 horas de este viernes, el nuevo disco de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, salió a la luz con todas sus canciones para que sus fanáticos disfruten de cada uno de sus éxitos.

Como es de esperar, la ansiedad de todos los seguidores del Conejo malo fue más fuerte y desde temprano acudieron a las redes sociales para compartir los infaltables memes a la espera de poder escucharlas todas.

En total, son 23 las canciones que componen el nuevo trabajo de estudio de “San Benito” y, entre sus particularidades, se encuentra una opción para ver los videos 360°, los que están disponibles en su canal de YouTube.

Entre los artistas que colaboraron están Rauw Alejandro, Tony Dize y Chencho Corleone, Bomba Estéreo, The Marías y Jhay Cortez.

ready to listen to Bad Bunny’s new album this friday pic.twitter.com/Jrx1wD6Ajj

— dani (@ddanniee_) May 2, 2022