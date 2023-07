“Estamos de duelo”: Fans lloran y fustigan a puro meme la divisiva nominación a la Familia Lulo

Este miércoles se definió una nueva placa de nominación en Gran Hermano Chile, donde los ánimos nuevamente se alteraron al interior de la casa más famosa del mundo.

Cada jugador nominó a dos compañeros para que pase a la gala de eliminación, teniendo como resultado a cuatro participantes que deberán someterse a la votación del público.

Sin embargo, hubo un grupo en particular que resultó más afectado en esta ocasión. Se trata del conformado por Jennifer Galvarini, Francisco Arenas y Constanza Capelli, conocido en redes sociales como la “Familia Lulo”.

Los tres participantes se encuentran en peligro de abandonar el reality show, luego de la decisión de sus propios compañeros. Capelli encabezó el listado con 13 votos, seguida por Jennifer y Francisco con 6, y Skarleth Labra con 4.

Este jueves Viviana, en su rol de líder de la semana, tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados. Sin embargo, los seguidores del reality show ya teorizan que se inclinará por Skarleth, debido a su amistad con ella.

En caso de darse este escenario, los “Lulos” enfrentarán en conjunto el capítulo del domingo y se podría generar la primera salida del grupo.

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron ante la posible eliminación de Coni, Jennifer o Francisco. Desde memes hasta desesperanzados mensajes y estrategias han sido viralizadas por usuarios en Twitter (ahora X).

“Fue un gusto Twitter. Esta semana se destruye la familia Lulo”, “no me toquen, en esta cuenta estamos de duelo”, “no acepto el sacrificio de un lulo por un lulo” y “estoy totalmente destrozada”, fueron parte de las reacciones.

Por otra parte, la ira de las internautas también se volcó a dos jugadores del espacio: Mónica, quien votó por Capelli, y Jorge, quien también votó contra la ex bailarina de ballet y se suponía que tenían un grado de amistad.

Revisa algunas reacciones acá:

Quien en su sano juicio cree que NO VOTAR es buena idea? Hay que sacrificar a un lulo, de ahí en adelante siempre habrán 2 lulos y 2 no lulos, siempre tendremos una opción, Coni y Pincoya a la final y reingresarmos a Pancho en repechaje. MAS VIVITOS PO #GranhermanoCHV

No me toquen, esta cuenta y toda la resistencia lulo estamos de duelo #GranhermanoCHV pic.twitter.com/1RN1yQvQMU

No me sumo a esta campaña de sacrificar a un lulo por salvar a otro lulo, no quiero que saquen a pancho por salvar a la coni y pincoya, yo no veo más esta caga de reality y era #GranhermanoCHV pic.twitter.com/wcGpDOCbz5

— ro (@iamacoon) July 27, 2023