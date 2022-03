Como diría el popular dicho, si no quieres es broma, pero si quieres no es broma…

Tal expectación ha generado el último tour de Daddy Yankee que pasará por Chile, y que según el reggaetonero será su adiós de la música, que muchos de sus seguidores están asumiendo que no alcanzarán a obtener entradas y se quedarán fuera.

Es por lo anterior que se ha armado un debate en redes sociales, donde usuarios que se identifican como mayores de 30 están pidiendo -casi siempre con humor, pero más de alguno en serio- que el concierto sea para ellos, para quienes vieron el ascenso del también rapero a comienzo de los 2000. Esto, porque, en el fondo, temen quedarse fuera de su despedida tras una vida junto a sus canciones.

Si bien ha generado una cierta adhesión en varias plataformas, también ha generado críticas, ya que una parte importante de la población sería discriminada y dejada fuera sólo por haber nacido después, cuando el Big Boss ya tenía su corona del rey del género.

Todo esto luego de que el domingo el puertorriqueño publicara un video en el que anunció el estreno de su álbum “Legendaddy” y explicó la decisión de abandonar los escenarios tras casi 4 décadas como uno de los principales nombres del reggaetón en el mundo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, dijo Ramón Ayala en esa oportunidad.

Yo también apoyo a la campaña que las entradas de #daddyyankee sean para mayores de 30 🥺🥺 Los más jóvenes no entenderían lo que se siente que The big boss se retire 😩

Las entradas para Daddy Yankee en Chile se deberían vender sólo a mayores de 30. No estamos para pelear un lugar con quienes no sabían ni hablar cuando se lanzó la Gasolina.

Favor los jóvenes sub 30 no vayan a la despedida de @daddy_yankee en 🇨🇱 así no agotan las entradas en 1 min 😥… Tips para comprar entradas online y no morir en el intento? Los leo… #daddyyankee #LegendDaddy

