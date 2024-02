Usuarios reflotaron tuit que complicó a Bernardita Ruffinelli: “¿Te ablandó el corazón?”

Bernardita Ruffinelli fue blanco de críticas luego que un usuario le sacara en cara un antiguo tuit que compartió tras la presentación de Ricardo Meruane, humorista que en 2016 fue pifiado en el Festival de Viña.

A días que el certamen viñamarino comenzara, la humorista compartió una reflexión sobre la presencia de los comediantes en el show y cómo la mítica del Monstruo, “mata lo lindo de hacer comedia“.

“No me gusta eso del Monstruo de Viña, mata lo lindo de hacer comedia. Subirte a ese escenario, no debería sentirse como una lucha frente al público que quiere verte caer, y a ver si logras hacerlos reír”, comenzó escribiendo la comediante el domingo pasado.

“Lo lindo es entrar en comunión, querer reír juntos, querer estar en sintonía”, concluyó Bernardita. Este descargo le valió una avalancha de comentarios, luego que una usuaria le recordara un tuit donde repasó la rutina de Ricardo Meruane en 2016.

El tuit de la discordia

“Nadie obligó a Meruane a subirse a la Quinta, es más, él lo pidió. Si no estaba preparado para hacerlo, es su responsabilidad“, escribió la comediante en febrero de ese año.

Solo bastó que la usuaria posteara un pantallazo del antiguo tuit, para que decenas de usuarios, salieran a condenar a la humorista.

“La vejez te ablandó el corazón?”, escribió Isita, usuaria que compartió el registro y a la que Ruffinelli le respondió directamente.

“Absolutamente, en 8 años he cambiado mi opinión de hartas cosas, y me siento orgullosa de hacerlo, se llama madurar, evolucionar, ser una mejor persona”, argumentó la comediante.

“Eso o simplemente te duele que le ocurra a “los tuyos”?”, y “qué conveniente” fueron algunas de las respuestas que recibió tras su descargo.

