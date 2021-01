“Ven conmigo si quieres vivir”. Esa fue la recordada línea de la saga Terminator, donde el actor Arnold Schwarzenegger aprovechó de hacer un llamado para no temer a ponerse la vacuna contra el COVID-19.

El video fue compartido por el propio actor austriaco-estadounidense en su Twitter, quien lució con orgullo el acto de inmunizarse contra el virus pandémico.

Tras recibir la primera dosis de la vacuna, sentado en su auto al costado del estadio de los Dodgers de Los Ángeles, envió su mensaje intentando animar a sus seguidores para que hagan lo propio apenas tengan la oportunidad.

“Acabo de recibir la vacuna y se los recomiendo a todas y todos… ven conmigo si quieres vivir”, señaló el ex gobernador californiano de 73 años.

Posteriormente, en su red social escribió junto al video: “Hoy ha sido un buen día. Nunca he sido tan feliz esperando en la fila. Si eres elegible, acompáñame y apúntate para vacunarte. Ven conmigo si quieres vivir“, reiteró.

Cabe recordar que Estados Unidos sigue siendo el país líder en contagios, donde sólo este jueves fallecieron 4.045 personas y cuya cantidad de muertes totales por coronavirus supera los 413 mil, estando muy cerca de llegar a los 25 millones de casos registrados.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021