“¿Por qué le cortas la leche tan chico?” y “Yo le di pechuga hasta los tres años” fueron parte de los cuestionamientos que recibió la ex animadora de Cubox, Valeria Ortega, quien hace poco decidió terminar con la lactancia de su hijo que actualmente tiene siete meses.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Ortega contó que tomó la decisión “porque simplemente lo quise hacer”.

“Tenía muchas referencias de amigas: estaban las que no querían dar pecho, otras que tenían la intención de dar, pero no tuvieron leche; algunas no pensaban que iban a dar y terminaron dando mucho tiempo, entonces me bajé la presión y dije lo voy a ver cuando llegue el momento”, contó para el mencionado medio.

La animadora expresó que antes de su decisión, implementaba un sistema mixto de leche materna y leche en mamadera, lo que le funcionó hasta un paseo a Pichilemu, donde cuestionó la medida.

“Me sentí esclavizada. Tenía que sacarme leche, levantarme en la noche, porque la libre demanda tiene eso. No me podía sacar leche y congelarla, porque andábamos de paseo y no teníamos las comodidades de la casa”, expresó.

Tras ello, Ortega confesó que su mayor miedo fue el riesgo de sufrir mastitis pero que tras su decisión, fue cien por ciento apoyada por su pareja. “Pensé esto no es práctico y no es nada cómodo. Fue por trabajo y por comodidad. Llegué a un punto en que estaba cansada”, explicó.

“El miedo mayor que tuve era el riesgo de tener mastitis, que se me fueran a tapar los conductos por bajar la producción, no poder sacarme la leche y tener que recurrir a una pastilla. No quería que el cambio para Ollie fuera tan duro, quería que fuera paulatino y menos traumático”, zanjó.