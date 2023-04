“Jamás ocurrió”: Vale Roth aclara antigua polémica por supuestamente no querer ceder asiento a embarazada

Algunos días atrás, Valentina Roth acudió a su Instagram para contar una desagradable experiencia que tuvo que enfrentar luego de acudir a una farmacia y tener que hacer una larga fila para ser atendida.

La bailarina que tiene ocho meses de embarazo expuso que ante la cantidad de personas que estaban antes que ella, le dijo a una trabajadora que deberían tener otro tipo de atención para las embarazadas.

“Ahí me dijo ‘usted no está enferma, yo cuando estaba embarazada hacía la fila normal’ y se fue como enojada. Me hacía así (haciendo el gesto con la mano) ‘siga hablando sola’“, relató. Una situación que le generó frustración, al punto de llorar y tener taquicardia debido a esa inesperada respuesta.

Pasados los días después de ese altercado, la influencer acudió nuevamente a sus redes para responder las preguntas que le quisieran hacer sus seguidores.

“Jamás ocurrió”

De esa manera, una persona le consultó sobre una antigua polémica que habría protagonizado en Facebook con una publicación en la que ella supuestamente exponía los motivos de por qué no quiso cederle el asiento a una mujer embarazada en la micro.

Ante esto, Roth aclaró que eso “jamás ocurrió”. “En mis tiempos que tenía Facebook, era una de las más suplantadas y usaban mi imagen para subir tonteras”, explicó.

“Es más, me pasó con un ex pololo cuando yo era chica (…) me dijo ‘hola, Vale, ¿cómo estás?’ en el Bar 89 y me abrazó, y yo le dije qué te pasa, nunca hemos hablado. Y él me respondió que hablábamos todos los días por Facebook, desde hace un año y medio. Me mostró la conversación y hablaba con alguien que no era yo”, expuso.

En síntesis, reiteró su inocencia en torno a esta polémica y enfatizó que “yo no fui, me quedo tranquila con eso”.

Mira sus declaraciones acá: