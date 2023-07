“Mira todo lo que hemos logrado”: Vale Roth comparte romántico video en su primer aniversario con su esposo

Este viernes, Valentina Roth compartió con sus más de 900 mil seguidores en Instagram lo importante que es para ella y esposo, el ortodoncista Miguel De La Fuente, cada 21 de julio.

Y es que de acuerdo con lo adelantado por la chilena a través de sus historias, este viernes se cumplió un año desde su primera cita.

“Hoy día cumplimos un año con Miguel desde que nos conocimos, o sea desde que salimos, de la primera cita, y desde ahí que no nos separamos nunca más (…) Voy a subir una fotito con él y ahí voy a resumir“, adelantó temprano esta mañana.

“Un año juntos”

Antes de que anunciara su aniversario, Roth ya había compartido el lindo gesto de su esposo, quien le entregó un regalo junto a una bella carta que decía: “Te amo, eres la luz de mi vida, hace 1 año se nos ocurrió salir un día como este y nunca más nos separamos”.

Las bellas palabras de Miguel provocaron lágrimas virtuales de Vale, quien le agradeció diciendo que lo amaba infinitamente.

Con el romántico sencillo I Don’t Want to Miss a Thing sonando de fondo, la ex chica reality mostró fotos de su embarazo, de cuando Miguel le propuso matrimonio, de la boda, de su esposo con Antonia y otros momentos en familia.

“No es el tiempo, es la persona. Hoy cumplimos un año juntos y mira todo lo que hemos logrado y la familia hermosa que hemos formado. Te amo mi amor! @dr.migueldelafuente“, escribió la bailarina en la descripción del romántico video.

Rápidamente, cientos de comentarios llenaron la soñadora publicación, espacio donde los seguidores de Valentina se emocionaron por la feliz pareja.

“Increíble lo que has construido Vale!! Un ejemplo de que nunca nadie puede decirte lo que eres y lo que vales”, “los tiempos de Dios son perfectos… Era tu momento para conocer a este hombre“, fueron algunos mensajes.

Revisa el post: