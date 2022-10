Vale Roth explicó por qué decidió abrir cuenta en sitio para adultos: “Vamos a jugar con la imaginación”

Fue hace dos días cuando la bailarina nacional Valentina Roth confesó que creará un perfil en un sitio exclusivo para adultos, específicamente será en Arsmate, donde irá subiendo distinto contenido.

“Hasta que me decidí y abrí mi cuenta en Arsmate (es como un Onlyfans y Unlock que casi todas tienen menos yo). No podía quedarme atrás, obvio”, posteó en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina (@valeroth28)

Consultada sobre por qué decidió lanzarse a este tipo de plataformas, la influencer contó que “cartucha nunca he sido, soy súper juguetona, mi lado deportista ya lo he mostrado, bailo y ¿Por qué no mostrar mi faceta o mi lado más sensual?

“No tiene nada de malo, le dan a veces un poquito de color”, dijo en conversación con Publimetro sobre las posibles críticas que estos conlleve.

Además, Roth aprovechó de profundizar sobre qué tipo de contenido subirá, específicamente que apuntará principalmente a “videos sensuales, juguetones, voy a mezclar deporte, con ropa más sexy”.

“Quiero desarrollar estas dos áreas. Me mandé a pedir ‘conjuntitos’, ropa interior para jugar un poquito. Llevo un video, tres fotos y está entretenida la página, la paso súper bien”, agregó.

Por último, la artista aclaró que su pareja la respalda en esta decisión personal. Es más, contó sabrosos detalles sobre ideas para publicar en la plataforma. “Mi pololo me apoya, es un partner para mí, me apaña en todas”.

“No le encuentra nada terrible, él me va a grabar y me va a ayudar. Vamos a jugar con la imaginación, espero que me vaya bien”, concluyó.