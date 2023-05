Vale Roth quedó asustada con predicción de Belén Mora por su embarazo: “Todavía no se encaja, supuestamente”

Vale Roth ya está en la recta final de su embarazo y las ansiedad en torno al nacimiento de su hija Antonia, crece día a día. Sin embargo, una predicción es lo que mantiene alerta a la bailarina.

De acuerdo con lo que contó en su Instagram, este jueves cumple exactamente 37 semanas de gestación. Pero su amiga, la comediante Belén Mora, le advirtió que estaba segura que el parto se concretaría este mismo viernes.

“Según la Belenaza, que la amo, tendré a la Antonia el viernes y ¡no puede ser el viernes! Porque Miguel (su esposo) no está, se va a Calama, y mi mamá se va a Pucón“, relató.

Pero más allá de ese pronóstico, la ex Yingo también tiene otros motivos para pensar que no será tan pronto como parece.

“Cumplo recién mañana (jueves) 37 semanas”, expuso, “insisto que la voy a tener el 6 de junio”.

“¿Saben por qué no va a nacer esta semana? Porque mañana cumplo 37 semanas exactas. Lo otro, las contracciones no son muy abajo, cuando se me pone la guata dura, es acá, muy arriba y me han dicho que tiene que doler acá abajo. Todavía no se encaja, supuestamente”, explicó.

“En todo caso va a nacer cuando quiera nacer”, cerró su reflexión.

Hay que recordar además que la influencer había iniciado un concurso en sus redes sociales, donde sus seguidores participan por $50 mil en caso de adivinar el día exacto en que nazca su guagua.

¿Será que finalmente ocurre este viernes?