La ex chica Yingo, Valentina Roth, ha causado polémica luego que contara cómo ha vivido su quiebre amoroso con Tomás Correa y los detalles de la relación.

Ambos han emitido duras declaraciones por medio de sus redes sociales, y esta vez no fue la excepción, ya que la modelo reveló que sufrió una parálisis facial tras el término de su pololeo.

Tras revisar el celular de Roth y encontrar conversaciones comprometedoras con otros hombres, Correa decidió dar fin al pololeo.

Según han dicho en sus perfiles personales, dentro de la relación existieron episodios de violencia física, donde Tomás especificó que fueron especialmente contra él.

Además, ha publicado varias historias en su Instagram hablando mal de su ex pareja tras el término, incluso mencionó que Valentina había “comprado su licencia de IV Medio”.

A raíz de esto, Valentina contó a sus seguidores que había “pasado un gran susto” al notar que la parte derecha de su cara, principalmente su labio, no la podía mover.

“Se mueren lo que me asusté ayer. Lo que pasa es que el lunes en la noche pasó todo esto, que supe cosas. Como por angustia, se me cayó el labio derecho. Estaba asustadísima”, dijo.

“No reaccionaba y se había puesto todo esto duro (señala su labio). Llamé a mi mamá y le mandé un video y todo. Me da vergüenza subirlo. Pero ahora estoy bien, menos mal“, expresó.

La influencer dijo que no era primera vez que le sucedía, ya que hace cuatro años había vivido una situación similar.

“¿No puede pasar como por nervios? En 2017 a mí me dio una parálisis en las cuerdas vocales, que no se juntaban”, contó la bailarina.

“Fue terrible porque quedé súper ronca. Me dolía al hablar al principio de 2018. Después quedé ronca, ronca”, señaló.

A pesar de eso, aseguró a sus seguidores que hoy se encuentra bien y que “ahora estoy mucho menos ronca. Por eso me salen tantos gallitos. Pero ya me río, antes me daba pena y ahora me río“.