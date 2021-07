La bailarina Valentina Roth reveló a través de sus redes sociales que se someterá a una cirugía para borrar un extenso tatuaje que tiene en su brazo derecho.

La ex chica Yingo contó en una publicación de Instagram que el dibujo que tienen en la piel ya no la representa e hizo un llamado a sus seguidores para que lo piensen bien antes de hacerse uno.

“¿Les puedo contar un secreto?, porque obvio que no saldrá de acá. Bueno, me quiero borrar toda esa manga que me tatué en el brazo”, afirmó.

En la misma línea, Roth aseguró que “no me representa absolutamente nada. Me lo hice en una etapa que no quiero ni acordarme”.

“Me lo quiero borrar ahora, ni uso poleras manga corta, siempre me tapo el tatuaje y ni bikini uso”, agregó.

“Espero que les sirva a muchas personas. Antes de tatuarse piénsenlo 17380829020181 veces, por favor”, le señaló a sus más de 700 mil seguidores