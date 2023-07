“Lloraba y lloraba”: Vale Roth contó acongojada el colapso que vivió por problemas en la lactancia

La bailarina Valentina Roth utilizó sus redes sociales para dar una conocer una problemática que viven cientos de mujeres que se enfrentan por primera vez a la maternidad.

Recordemos que la ex Yingo fue madre, por primera vez, hace unos meses y a través de su cuenta de Instagram ha revelado los pormenores del proceso que ha vivido junto a Antonia y su esposo, Miguel de la Fuente.

Una publicación compartida por Valentina (@valeroth28)



Así, la bailarina durante esta mañana comentó lo feliz que está por poder volver a entrenar, sin embargo, reveló no estar pasándolo bien con el proceso de lactancia.

¿Qué dijo Vale Roth de la lactancia?

“Tuve como un pequeño colapso. Lloraba, lloraba y lloraba… Pero bueno, ya estoy bien, se pasó. Es el tema de lactancia, ha sido muy complicado, muy complicado para mí”, comenzó diciendo Valentina Roth.

En el mismo video, mencionó que “ojalá fuera una vaquita lechera que me saliera, pero no, no es el caso. Y ya tomé una decisión, lo hablamos con Miguel y ya estamos listos, nadie más se mete”.

Una publicación compartida por Valentina (@valeroth28)



Pese al complejo momento que vive la ex Yingo, su actitud mejoró, ya que, al fin, puede retomar la actividad física que solía hacer previo a su embarazo.

“Puedo hacer ejercicio, hoy día puedo entrenar, quizás vaya más tarde”, reveló Roth con una sonrisa.

“Miguel se queda con la Anto mientras yo entreno, porque de verdad, esa hormona que produce el entrenamiento me hace falta. No hago abdominales hace 9 meses, ni un abdominal, ni flexiones, no sé cómo me va a ir”, cerró la bailarina.

Mira acá el registro: