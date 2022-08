“Eso pasa cuando tocan a mi pololo”: Vale Roth contó su versión tras detención por agresión a carabinero

A través de sus redes sociales, Valentina Roth comentó el incidente en el que estuvo involucrada al ser detenida tras agredir a un funcionario de Carabineros, durante el sábado, en Concón.

En sus stories, la influencer comenzó su relató bromeando diciendo que “todo muy tranquilo… no, estoy bien, eso es lo importante, relájense”.

“Lo pasé como el hoyo, pero estoy bien, así que gracias por los mensajes. Así que si me van a mandar un mensajito que no sea para cahuinear, pura buena onda”, agregó la ex participante de Yingo.

Junto a esto, detalló que “lo único que voy a decir es que alguna patada o alguna agresión física jamás lo hice, yo vi las cámaras así que ahí lo van a ver después. Verbalmente sí puede ser que me haya exaltado, sí, totalmente cierto”.

En la misma línea, añadió que “eso pasa cuando tocan a mi pololo, lo defiendo, así soy”.

“¿Alguien sabrá de un machitún? Porque me han pasado como tres hueás seguidas, ya no quiero más”, concluyó.

De acuerdo a lo consignado por Radio BíoBío, la bailarina fue arrestada luego de que transeúntes informaran a Carabineros que se encontraba mostrando sus genitales y orinando en la vía pública junto a su pareja.

Segú lo reportado, la bailarina habría lanzado una patada por la espalda a un funcionario a la altura del cuello, provocándole una esguince cervical, lo que ella niega.