“¡Ay conche… otro dolor!”: Vale Roth mostró sus contracciones y reveló que está a horas de dar a luz a su hija

“Hoy día tengo a mi Anto sí o sí”. Con esa frase, la influencer Valentina Roth alertó a sus seguidores sobre el pronto nacimiento de su primera hija, junto a su esposo Miguel de la Fuente.

Todo comenzó pasada la medianoche de este viernes, cuando empezó a sentir las primeras contracciones en sus recién cumplidas 39 semanas de gestación.

“Me había acostado con maquillaje y todo (…) a las 12 empecé con puntadas en la espalda fuertes, ya a la 1 empecé con dolor como puntadas en el útero, como regla y dolor en la espalda, dura 30 segundos, 50 segundos y me vienen cada 5 minutos“, comenzó diciendo en una historia en Instagram.

Le dije a Miguel, pero está raja, entonces todavía es aguantable, les quería comentar esto y ahora me voy a hacer un tecito, estiro la espalda, me muevo hacia los lados, quizá ahora recién me estoy preparando”, continuó.

Pero la situación se complejizó más adelante, asegurando que los dolores eran bastante fuertes y con una duración de 1 minuto.

“Quizás recién estoy partiendo y tengo pa’ horas, pero no quiero como entrar en pánico y salir altiro corriendo a la clínica, esa no es la idea”, dijo.

La bailarina también mostró que estaba haciendo movimientos circulares con una pelota de pilates y llenó la tina con agua caliente para relajarse en ella.

“Es un dolor brígido, ustedes me ven acá hablando, pero yo estoy así (haciendo un gesto de dolor), y bueno, partí a la 12, así que creo que como a las 7, ¡ay conche…otro dolor de nuevo!“, expresó en un video que dejó en evidencia lo que estaba viviendo.

Pero casi una hora después de este último registro, Valentina ya confirmó lo que estaba pensando.

Ya dentro de una sala en una aparente clínica, estaban monitoreando sus contracciones y ella vestida con una típica bata de paciente.

“Bueno, ya estoy aquí, pero me quedan como unas 8 o 9 horas. Pero hoy día tengo a mi Anto sí o sí en mis bracitos. Les hablo cuando se me pasen estas hue… porque son muy fuertes”, cerró.