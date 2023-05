Vale Roth disparó contra la farándula en medio de reflexiones por ciberacoso: “Me trataron de loca mil veces”

Luego de la inesperada muerte del artista Galee Galee, numerosas personalidades de la industria musical y el mundo del espectáculo se han pronunciado sobre el ciberacoso y la salud mental de las personas, a propósito del uso de redes sociales.

A la discusión se sumó recientemente Valentina Roth, quien por estos días se encuentra en su hogar en las últimas semanas de su embarazo antes de recibir a su hija, Antonia.

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina tomó una crítica postura sobre las numerosas reflexiones que han salido sobre el tema y disparó directamente contra los programas de farándula.

“Yo no entiendo a la gente que es tan carer… de decir ‘paren con el ciberacoso y lo que hacen las redes sociales’ cuando hacen mier… y hasta a mí me han hecho mier… Si vas a decir que paren con el ciberacoso, o sea, con qué cara, de verdad“, dijo desde su auto en una historia.

“Yo he funado a mucha gente que me ha hecho daño, pero no hago ciberacoso, porque esa hue… atroz, patético. Y que se crean cuentan falsas una y otra vez y te comentan las fotos”, agregó más tarde.

Más tarde, la influencer dijo subió un texto para profundizar en lo que dijo. “Obvio que creo que el ciberacoso tiene que parar, pero no olvidemos los programas de farándula, que bastante daño le hicieron a mucha gente. Y lo hablo con mil quinientas razones“, comenzó.

“No saben por el proceso que está pasando cada persona. Yo lo hablo con fundamentos porque desde los 18 años que me seguían para todas partes y opinando lo que quisieron. Me quebré, me interné, me trataron de local mil veces por sólo ir al psicólogo, psiquiatra, internarme. Y ahora salen con que ‘ay, basta de acoso'”, disparó.

Vale Roth fue enfática en señalar que la situación viene desde mucho antes. “Ahora puedo expresarme y gracias a que fui más fuerte que la chucha. Perfectamente podría no estar acá contando esto. Basta de la farándula dañina y de cualquier o cualquiera que salga hablando lo que quiera de otra persona“, dijo.

Por último, la influencer cerró con que “somos personas con sentimientos, familias e hijos (en mi caso, viene una en camino). Atinen un poco“.