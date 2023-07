“Guárdense ese comentario estúpido”: Vale Roth en picada contra críticas por decisión sobre su maternidad

Tras el nacimiento de su pequeña Antonia, Valentina Roth comparte día a día cómo se va desarrollando su maternidad y los procesos que ha vivido tras el parto.

De esa forma, este martes se refirió a la lactancia, tras compartir su experiencia realizando la alimentación de su guagua de forma mixta.

“Que nadie te diga lo que tienes que hacer en tu lactancia. Tú sabes lo que es mejor para tu hija o para tu hijo. Yo obviamente que quería hacer la clase exclusiva, pero no es el caso”, sostuvo la ex Yingo.

En esa línea, explicó que “cada seis horas le doy la fórmula y entre medio le doy mi leche. Y es lo mejor”.

“La fórmula no es mala, es maravillosa. Yo voy a ser feliz con esta lactancia mixta. Y punto“, sentenció.

“Guárdense ese comentario estúpido”

Pero eso no fue todo. La ex bailarina apoyó a las mujeres que están pasando por lo mismo que ella e instó a las demás a no criticar.

“Si tú tienes a una conocida que está pasando por el proceso de lactancia solamente apóyala”, reflexionó, junto con argumentar que “el tema del parto, que si fue parto normal si la epidural, casi que eres más bacán y no. No eres más bacán. No eres más bacán por aguantarte todo el dolor. Bendita epidural la amo. Como que es una competencia”.

“Guárdense ese comentario estúpido que nadie lo quiere. Si le vas a decir algo a una mujer que recién parió o que está lactando, solamente que sea para apoyarla, nada más. No tu put… comentario pasivo agresivo que nadie lo quiere”, sentenció.

