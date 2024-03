Vale Roth explotó contra influencer que la criticó por “baile sexual” frente a su hija

Valentina Roth increpó a una influencer tras recibir críticas por un video en el que aparece bailando frente a su pequeña hija Antonia.

En concreto, la ex Yingo se refirió en duros términos a Trini Gormaz, exigiendo sus disculpas luego de sus cuestionamientos al post.

La crítica a Valentina Roth

Gormaz, creadora de contenidos que tiene más de 41 mil seguidores en Instagram, que compartió el video subido por la bailarina para tacharlo como un acto “sexual”.

Y no sólo eso, sino que además apuntó al uso de pantallas en caso de niños y niñas menores de tres años.

“Sin ánimo de juzgarla a ella, solo que me angustia muchísimo ver este tipo de videos, donde no ve el daño que le hacen a sus hijos. Uno, por la parte sexual; dos, por la pantalla, que no debieran mirar hasta mínimo los 3 años; y tres, por la desconexión con su bebé”, dijo Trini en un video que luego borró.

Vale Roth respondió a la “funa”

Esta reflexión causó molestia en Valentina, quien decidió entregar su versión de los hechos expuestos en el post.

De esa manera, subió una historia -que ya no se encuentra disponible-, en donde acusó que esta influencer “me funó” por el video con Antonia: “Vayan a darle mucho amor”.

“Estoy con así una vena, me subió la rabia. ¿Desconexión con mi guagua? Qué Instagram ve ella. Sexual, por bailar. Ya, la pantalla está bien, pero cómo me dice que no tengo conexión con mi guagua. Estoy enchuchada, tengo mucha rabia”, comenzó diciendo en el registro.

Además de esto, hizo un llamado a sus seguidoras para que reporten la cuenta de Trini, acusándola de subir su video sin consentimiento.

“Es mentirosa, lo encontré muy mala leche. Reportar, chao, se pasó. Vamos a ver si le quedan ganas de seguir metiéndose conmigo y con mi hija”, cerró, afirmando que “esperaré las disculpas correspondientes”.

Trini Gormez aclaró su video

Finalmente, la molestia de Roth provocó que Trini Gormez aclarara su opinión mediante otra publicación y defendiendo su postura, asegurando que “mi idea siempre es generar conciencia”.

“Tenemos que entender que si exponemos nuestra vida privada en redes sociales, ya sabemos cómo funciona… cualquiera puede repostear. Pero bueno, ya hablé con ella por interno y sí me faltó el respeto a mí”, agregó.

“Pero sigo pensando lo mismo, sigo pensando que este tipo de bailes no se los podemos ni mostrar a nuestros niños“, concluyó.

