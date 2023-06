“Me lo he llorado todo”: Vale Roth revela que su hija no recibirá el alta por una “inmadurez respiratoria”

Vale Roth compartió una noticia que la mantiene preocupada a solo tres días del nacimiento de su pequeña hija Antonia. Y es que según contó en sus historias de Instagram, la guagua desarrolló una insuficiencia respiratoria que no le permite recibir el alta médica.

En un video junto a su marido Miguel de la Fuente, la influencer con su rostro evidentemente acomplejado y emocionado, dio a conocer esta situación.

En concreto, el ortodoncista fue quien explicó lo que ocurría con la bebé, asegurando que posee una “inmadurez respiratoria” y que “está con una frecuencia alterada”.

“Pero no ha traído problemas, oxigena normal, pero no se puede ir a la casa porque tiene que poder tener una frecuencia respiratoria normal, pero no es nada grave, tiene que estar en observación”, continuó.

De la Fuente añadió que Antonia “no tiene agua en el pulmón” y, de esa manera, ambos pidieron a sus seguidores que “por favor recen por ella, para que se recupere pronto y se vaya con nosotros”.

Por su parte, la influencer continuó su relato asegurando que está muy sensible y que ha llorado mucho por este traspié en la salud de su hija.

“Me lo he llorado todo, pero va a pasar”, dijo, añadiendo que el equipo médico la está cuidando mucho y que “confío mucho en ellas”.

“No sé si hoy o mañana me dan el alta, pero la idea es llevarnos a la Antonia cuando esté al 100%. Sería una irresponsabilidad llevársela así, o sea voy a esperar el tiempo que sea, los días que sean necesarios, para que la Anto esté al 100″, cerró.