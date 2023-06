Vale Roth reveló todas las precauciones que tendrá con su hija ante virus respiratorios: “Hay que ser cuáticos”

Valentina Roth se encuentra viviendo los primeros días de maternidad luego de traer al mundo a su hija Antonia, a quien recibió con mucha alegría y emoción.

Sin embargo, estos primeros días como madre no han sido nada fáciles para la influencer, ya que ,producto de una inmadurez respiratoria, la lactante se ha tenido que quedar en observación en la clínica.

Por esta razón, la ex chica reality ha pasado gran parte de su tiempo en el recinto de salud, esto para dejarle leche a su hija.

La delicada salud de la recién nacida, junto con la alta circulación de virus respiratorios hicieron, que Roth tomara precauciones respecto al cuidado de la recién nacida.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina relató que el médico les recomendó que no visitaran a los recién nacidos para evitar contagios. “Con Miguel (su pareja) vamos a tomar una decisión con este tema urgente“, dijo.

“Algunas me ponen ‘pero Vale, ¿Cómo no vas a estar con tu hija? Sí voy a estar, obvio, si yo paso en la casa y de la casa a la clínica. Si voy a algún lugar, voy con mascarilla, a algo puntual, aunque yo creo que voy a pedir todo para la casa no más“, afirmó más tarde en otra de sus historias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CESFAM Michelle Bachelet (@cesfam_bachelet)

“Vamos a ver qué hacemos. Si lo siento un poquito, un mínimo resfriado, lo mando a la casa de sus papás. Chao. Se fue para allá“, indicó después.

En la misma línea, dijo que iba a hablar con los doctores la próxima vez que visite a la pequeña Antonia para recibir recomendaciones. “Muchas me dicen que cuando llegue a la casa, que tire la ropa a lavar, se meta a la ducha y ahí me salude, recién“, agregó.

Por último, Valentina manifestó que “hay que ser cuático, porque la vida está cuática, el virus está cuático“.