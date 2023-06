“Nunca había tenido tanta pena”: Vale Roth confesó que su hija fue sometida a una cirugía

“Ayer desaparecí, porque estaba con cabeza sólo con la Antonia”. De esa manera, Vale Roth comenzó a contarle a sus seguidores sobre la agitada jornada que vivió el pasado jueves, revelando que su hija había sido sometida a una cirugía debido a la dificultad respiratoria que posee.

Se trata de laringomalacia, un padecimiento que mantenía a la pequeña internada desde su nacimiento, hace dos semanas atrás.

La bailarina contó que esta operación la había mantenido en secreto “porque saben que hay gente mala en todos lados y tiran su mala vibra”.

Pero afortunadamente, todo salió bien y pudo estar con ella hasta entrada la noche. Luego debió regresar a su casa y monitorear desde allá el estado de su bebé, ya que una enfermera le envió videos que lograron tranquilizarla un poco más.

“Nunca había tenido tanta pena, nunca en mi vida”, confesó.

Por otro lado, Valentina aprovechó de contar que junto a su marido se hicieron una limpieza energética, mediante la cual esperan dejar atrás todo lo malo que ha estado ocurriendo.

Finalmente, la ex Yingo agradeció el apoyo de quienes le desean cosas buenas y oran por su pequeña. “Pero ahora sigo en otra, hasta que me la traigan”, cerró, excusándose por no estar atenta a sus redes sociales.