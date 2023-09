“No le veo nada de malo”: Vale Roth respondió si realmente obliga a su asesora del hogar a hacer dieta

Una curiosa pregunta recibió Valentina Roth a través de su cuenta de Instagram, donde estaba lanzando respuestas a las dudas de sus seguidores. Y como es costumbre, un seguidor destacó con un cierto “chisme”.

Se trató de una persona que le preguntó directamente si es que ella le pedía a su asesora del hogar que hiciera dieta, prácticamente indicando que ella se lo planteaba como una obligación.

Pero Vale Roth aclaró inmediatamente el rumor y dejó a la vista cómo eran las cosas en realidad. Por supuesto, siempre utilizando su característico tono y forma de referirse en estas situaciones algo incómodas.

¿Qué pasó realmente?

“Como la gente que comenta tonteras en esos portales no me sigue, porque se nota que no me siguen, ya que si lo hicieran cacharían perfecto quién es mi asesora y cómo me llevo con ella, porque la amo”, aclaró la bailarina.

“Nos llevamos muy bien y me dijo que quería empezar a cuidarse, a entrenar y eso es lo que estoy haciendo, apoyándola, apañándola todo el rato. Pero no le veo nada de malo”, agregó.

“Obviamente que esas páginas no me siguen y no tienen idea de la relación que tenemos. Apenas llegue, le voy a contar y se va a cagar de la risa”, cerró.

