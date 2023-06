Visitas de 1 hora y sin fotos: Las 10 reglas de Vale Roth para quienes quieran conocer a su hija

Con 38 semanas y 4 días de embarazo, Vale Roth está solo días de dar a luz a su primera hija, Antonia, la cual es fruto de su relación con el ortodoncista Miguel de la Fuente.

Acostumbrada a compartir aquel proceso, la bailarina adelanta los últimos preparativos y, es en ese sentido, que compartió con sus seguidores una lista que preparó con diez exigencias que tendrá cualquiera que quiera ver a su guagua.

Según dijo la propia Roth, el listado nació una noche mientras tenía problemas para conciliar el sueño, por lo cual aprovechó de elaborar el texto que, asegura, estará “pegado afuera de la casa”.

En concreto, las primera regla guarda relación con la duración de las visitas, pues aseguró que no quiere que sean tan extensas. “Visitas no más de una hora, porque si no, se me colapsa el seso”, dijo, causando las risas de su pareja.

Otro de los requisitos es “no darle besos a la Antonia”. “No entrar si te sientas mal o si estuviste resfriado. Si fumaste cigarros, no la toques, aléjate“, advirtió también en sus historias de Instagram.

Asimismo, el listado exige “no opinar sobre mis gatos”, así como “no sacar fotos de Antonia sin mi autorización” y que “todos deben lavarse las manos, usar alcohol gel y mascarilla”. Mientras que, a modo de conclusión, cerró indicando que no recibirá “consejos no solicitados sobre cómo criar” a su hija y que no desea visitas sorpresas, pues dijo que “le cargan”.

Las 10 reglas de Vale Roth

Visitas de no más de una hora

No besar a su hija

No tocarla si fumaste cigarros

No entrar si te sientas mal o enfermo

No opinar sobre mis gatos

No sacar fotos de Antonia sin mi autorización

Todos deben lavarse las manos

Usar alcohol gel y mascarilla

No dar consejos no solicitados

No visitarla de sorpresa

