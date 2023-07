“Soy una mala mamá”: El extraño motivo por el que le dieron “lección” de maternidad a Vale Roth y ella se desahogó

Desde el nacimiento de su hija Antonia, Valentina Roth se ha tenido que enfrentar a numerosas personas debido a que se volvió un blanco de criticas solamente por su crianza.

Recordemos que la ex bailarina decidió compartir diariamente su nueva vida como madre, mostrándole a sus seguidores de Instagram el detalle de cómo ha sido cuidar a su primera hija.

La mañana de este sábado, Vale salió de casa dejando a su hija con Miguel, su pareja. En esta instancia compartió una serie de videos contándole a sus seguidores mientras caminaba por la calle.

“Igual me siento mal”

Ante este suceso, Roth sorprendió con un nuevo descargo ante quienes opinan sobre su forma de criar a Antonia. “Una mina me puso, ‘te la pasas en la calle, pobre bebé’. Jaja, la que puede, puede”, explicó.

“Me dio una rabia, o sea, es que claro… después más encima me siento mal po’, me hizo sentir mal“, dio a conocer Vale, enfatizando en que ya no puede subir el contenido que ella quiera, y que no incluya a su hija, sin que reciba comentarios negativos.

Compartiendo sus emociones de cómo la hacen sentir estos mensajes, y que no pueda separar su vida de la de su hija, Vale dijo: “Ahora no puedo subir una historia que no sea cuidando a la guagua, dándole papa, lavando la ropa de la guagua, como que siento que no si no subo historias así y subo algo normal, voy caminando, soy una mala, una mala mamá. Ridícula”.

“Acostúmbrense porque dos veces a la semana yo voy a hacer mis cosas, dos veces a la semana por lo menos dos horitas”, fue el tajante cierre de la ex bailarina hacia la persona que la criticó por dejar en casa a Antonia.

Revisa la historia: