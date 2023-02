“Abúrranse, hue…”: Vale Roth descargó toda su molestia por desatinada pregunta sobre su físico en el embarazo

Ya son 5 meses de gestación los que cumplió Valentina Roth, acercándose cada vez más al ansiado momento en que su guagua, Antonia, nazca y así se convierta en madre por primera vez junto a su novio, Miguel de la Fuente.

La bailarina se ha encargado de compartir el avance de su embarazo en redes sociales, dando cuenta de cómo ha crecido su pancita con el pasar del tiempo, recibiendo diversos comentarios de felicitaciones.

Sin embargo, también hay usuarios y usuarias que han lanzado algunas críticas a la ex chica reality, desatando su evidente molestia.

Según compartió Valentina a través de sus historias en Instagram, una mujer le hizo notar un cambio físico que ha experimentado durante su embarazo. “¿Qué onda tus pechugas, Vale?”, fue lo que le preguntó.

Esta situación fue transparentada y respondida por Roth, quien aseguró que “me cansé” de este tipo de comentarios. “Abúrranse we…, en serio… hay gente que lo dice en buena, pero otras así”, cuestionó.

Posterior a ello, la influencer publicó además un video en el que hizo un breve y potente descargo al respecto.

“Me cansan ya estos mensajes, me tienen chata (…) pero estos mensajes ‘¿qué onda tus pechugas, Vale?’… ¿qué onda qué? ¿que estoy embarazada?”, comenzó diciendo.

“Yo tengo espejo en mi casa, mi amor, sé que están más grandes, me transpira todo, me pesa todo, me molestan. Pero todo el día diciéndome esa hue… me tienen chata”, sentenció.