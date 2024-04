Vale Roth atraviesa complejo momento familiar por enfermedad congénita de su hija

Vale Roth confesó este jueves que está atravesando un complejo momento familiar debido a la salud de su pequeña hija, Antonia, quien padece de laringomalacia severa, una enfermedad congénita.

A pesar de haber sido operada días después de su nacimiento, está presentando síntomas nuevamente, lo que provocó que Roth tuviese que tomar drásticas decisiones para cuidar su salud.

El estado de salud de la hija de Vale Roth

A través de las historias de Instagram, Roth explicó que tras la operación que Antonia recibió al nacer “Quedó mucho mejor, solo que ahora, cuando se resfría, como que se le empeora” y aclaró: “No son los bronquios. Es porque ella nació con la laringomalacia severa, eso le suena”.

En esa misma línea, comentó: “El doctor que la operó dijo que quizás sea necesario una segunda operación y quizás madure eso. A la Antonia como que le volvió”.

Es por ello que la bailarina anunció medidas en su entorno familiar: “Prohibidas visitas, solo los abuelos y deben estar vacunados sí o sí contra la influenza. No la podemos sacar a lugares con mucha gente, tenemos que tener extremo cuidado. Tengo que salir con mascarilla, lavado de manos. No ir al mall”.

Por otra parte, añadió: “Para ella un resfriado es seis veces peor y la idea es no operarla de nuevo. No tiene nada que ver con los bronquios, pero es angustiante escucharla así”.

Valentina Roth además solicitó a sus seguidores enviar los mejores deseos para enfrentar esta etapa de su vida y sentenció: “Hay que cuidarla y tener muchos cuidados nosotros, me dicen: ‘¡Ay, que exagerada’. Sí, pero es que tú no supiste lo que le pasó a mi hija, la que me dice exagerada”.

Finalmente, la bailarina se mostró visiblemente emocionada y cansada al revelar que Antonia no había pasado una buena noche, pero había logrado dormir una larga siesta durante el día.

Revisa las historias de Instagram:

Síguenos en