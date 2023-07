Vale Roth paró en seco a seguidora que la trató de “patética”: “Me dio un poco de susto”

Desde que nació su hija, Valentina Roth ha compartido día a día cómo se va desarrollando su maternidad y los procesos que ha vivido tras el parto.

Al compartir públicamente su vida, la ex bailarina recibe constantes comentarios sobre su forma de hacer las cosas.

Fue así que decidió dar a conocer los hostiles mensajes que le envió una seguidora, quien la trató de “estúpida” y “latera”.

“Eres patética y no sabes expresarte. Todo lo repites y te enredas al hablar. Y además, reclamas por lo que opinamos”, añadió la usuaria de Instagram.

¿Qué dijo Vale Roth?

En respuesta, Valentina mamá dio a conocer su cuenta de redes sociales y expresó al respecto que “la hueo… (sic) pero latera, mal. Qué enferma”.

“Me metí a su Instagram e igual me dio un poco de susto”, afirmó, explicando que “yo las historias que hago siempre son nada pauteado, por eso me tupo al hablar, porque soy yo y me carga mostrar otra cosa”.

“Si me equivoco y me tupo, no hago de nuevo el video. Yo llego y lo subo. Si salió mal, salió mal no más”, complementó.

Finalmente, indicó que “gente así no debería existir en este mundo, por favor” y señaló entre risas que “la etiqueté para que le dejemos mucho amor”.