La emotiva reflexión de Vale Roth tras quedar embarazada: “Estoy más madura, antes hacía puras tonteras”

Un cambio radical es el que ha tenido la bailarina Valentina Roth durante estos últimos meses, ya que está ad portas de convertirse en madre y casarse con su pololo, Miguel de la Fuente.

De hecho, el odontólogo le pidió matrimonio en pleno comienzo del 2023, situación que dejó anonadados a los miles seguidores de la influencer de 31 años.

“Pensé que era una broma, pero cuando se arrodilló y sacó el anillo me puse a llorar. En seis meses pasé de ser señorita a casi señora y mamá. Estoy feliz. De verdad estoy viviendo algo que veía muy lejano”, comentó a Las Últimas Noticias.

La artista hizo una profunda reflexión sobre este periodo y aseguró que “nunca pensé que me iba a casar y tener hijos. En un tiempo dije ‘no voy a ser mamá, chao’. Con Miguel, los valores que tiene y cómo es como persona, no puedo estar más segura que él sea el padre de mi hija y yo su señora”.

“No lo dudo ni un momento porque hombres así no existen. Yo le dije que no quería que el matrimonio fuera una obligación porque estoy embarazada y me dijo que no, que se quería casar conmigo y que ya era hora. Pensé ‘uy, qué tierno'”, agregó.

“Estoy más madura”

Roth recalcó en que todas estas situaciones le cambiaron la vida e insistió en que “estoy más madura ahora, antes hacía puras tonteras. Peleaba con todos, tenía relaciones tormentosas y ahora no peleo nada, nos matamos de la risa y tenemos el mismo humor”.

“Esta relación me ha hecho súper bien, saca lo mejor de mí y la gente lo ve también. Me ayuda a ser mejor mina, con él me siento súper segura, me da mucha confianza que antes nunca tenía. Miguel confía mucho en mí y no es celópata, me tira para arriba todo el rato”, agregó.

Por último, la bailarina agradeció el masivo apoyo que ha tenido de sus seguidores, revelando que muchas mamás le han dado consejos de cara a todo lo que viene. “Me falta comprar la cuna, el coche y más”, indicó.