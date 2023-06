“¡Son tías, hue…!”: Vale Roth contó el momento en que vio por primera vez a su hija y cómo vivió el parto

Luego de 38 semanas de embarazo, en el cual sus seguidores estuvieron plenamente informados sobre el proceso, Valentina Roth dio a luz a su primera hija, Antonia.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer contó su emoción al ver por primera vez a su hija y compartió enternecedores registros junto a la pequeña.

Ahora, un día después, y luego de haber podido dormir varias horas, Valentina volvió a aparecer en la red social para contarle a sus seguidores cómo fue ver a su hija por primera vez.

“Ya saben que todavía no quiero mostrar a la Anto, porque de repente hay cada psicótico o psicótica. Me da nervio, pero es tan bonita. Me derrito… esas manitos, esas patitas, esa guatita“, dijo llena de felicidad, tras lo cual explicó que la recién nacida había sido llevada por los médicos para examinarla.

“Cuando abrió sus ojitos y me miró yo dije ‘conchetum…’. Con Miguel lloramos demasiado“, relató.

Además contó cómo fueron los momentos del parto junto a su matrona y ginecóloga.

“Yo tuve el parto con las dos piernas agarradas acá (subiendo sus rodillas hasta su cabeza). Es cuático el parto”, dijo la ex chica Yingo.

“El parto no me dolió nada, pero las contracciones… Yo pensé que las iba a aguantar, pero depende, cada mujer siente el dolor distinto. A mí, en la casa, era aguantable, cada tres minutos me venían”, comenzó contando.

“Después me trajeron a urgencia y me bajaron. Ahí sí dolió, y yo… el grupo de garabatos que dije. Pero sabi’ qué, las contracciones fueron más en la colita que en el útero. Cuando llegué acá sí… pero fue más el dolor atrás“, señaló.

Luego mencionó que, una hora y media antes de parir, le comenzaron a dar tercianas. “No sé si a alguien le pasó, pero dijeron que era normal. Les pasa a muchas mujeres. Y estaba así (mostrando cómo tiritaba) y yo como ‘¿qué me pasa hue…?’. Así tuve que tener la guagua“, aseguró a sus seguidores.

Además, Valentina mostró su pancita luego del parto y contó que está con entuertos, que son contracciones que aparecen tras dar a luz cuya función es la de impedir una hemorragia en el sitio que se implanta la placenta.

“Todo muy emocionante, muy lindo, muy bacán y chao, las contracciones duran un rato“, aseguró, tras lo cual celebró la invención de la anestesia epidural.

“Después de la epidural, bacán, tampoco quedé con las piernas dormidas, porque si abusas de la epidural, no vas a sentir de acá para abajo (señalando la cintura) y te va a costar pujar“, señaló.

Por último, la influencer agradeció a todas sus seguidores que se preocuparon por ella. “Las quiero a todas. Gracias por apañarme todo mi embarazo. ¡Son tías po’, hue…, son tías! Celebren, tómense una cosita por mi“, cerró.