Vale Roth en picada contra seguidora por sensible comentario sobre su hija: “¡Lo demás es mío!”

A casi un mes de que naciera Antonia, la pequeña hija de Valentina Roth, la ex bailarina ha continuado compartiendo su día a día en sus redes sociales, comentando cómo se va desarrollando su maternidad y enviándole apoyo a las mujeres que están en la misma situación que ella.

En este contexto, la noche de este domingo Vale dejó ver en qué se parece su hija a su pareja Miguel, asimismo qué sacó su hija de ella. Ante esto, la ex Calle 7 recibió algunos mensajes de seguidores que opinaron libremente de lo que ella estaba diciendo.

“Vieron que sacó los ojitos del papá y es lo que más me gusta de Miguel. Se lo dije el primer día que lo conocí”, fue la historia que terminó haciendo pasar a Roth un desagradable momento.

Respuesta de sus seguidores

Debido al comentario con su parecido a Miguel, Vale recibió mensajes “explicándole” la razón de esto. ”

Ahhh es puro papá, es típico que las niñas se parecen a su padre y los niños a las mamás, además las niñas son de los papás”, le escribieron.

Estas palabras generaron la rabia de la ex bailarina que no pudo evitar descargarse contra sus seguidores. “También me molestan estos mensajes, no sé por qué, pero me da la we… Es una mezcla y punto”, expresó en Instagram.

Más tarde, Vale explicó el motivo de su enojo con las personas que le dicen que Antonia se parece más a su pareja.

“Me mandan muchos mensajes así, no diez, 200, y yo como hue… no, los ojos sí porque uno la tiene nueve meses en la guata para que le digan esa we… Da rabia“, expresó.

“Gracias, porque a ustedes también les ha pasado (…) es mi hija, concha… es que tampoco me lo estoy tomando muy bien porque solamente tiene los ojitos nomás (…) lo demás es mío nomás”, cerró Valentina.

Revisa las historias de Vale Roth